Com gols de Iarley e Ryan Luka, Fortaleza vence Castanhal na estreia da Copinha 2024

Iara Costa Repórter do caderno de Esportes

Com o triunfo, Leão do Pici lidera o Grupo 11 ao final da primeira rodada. Equipe já volta a campo no sábado, 6, diante do CRB-AL

Aos sete minutos, Kauan teve a oportunidade de abrir o placar, mas acabou finalizando em cima do goleiro David Cauã. O rebote da defesa paraense acabou por cair nos pés de Iarley , que não perdoou e balançou as redes em Assis.

O Fortaleza iniciou a Copinha 2024 com triunfo. No estádio Antônio Viana da Silva, em Assis, São Paulo, o Tricolor do Pici venceu o Castanhal por 2 a 0 nesta quarta-feira, 3, fazendo uma partida imponente. Os gols do Leão no embate foram marcado pelo camisa 9, Iarley, no primeiro tempo, e por Ryan Luka, de pênalti, na segunda etapa.

Com o marcador aberto, o Tricolor passou a se ajustar mais no ataque, pressionando ainda mais o Castanhal, que pouco tinha oportunidade ou espaços para buscar o empate. Ao final da primeira etapa foi quando o Leão mais pressionou o Japiim da Estrada, colocando inclusive uma bola no travessão, mas a equipe não conseguiu aumentar a vantagem.

Com a desvantagem, na segunda etapa, o Castanhal se retraiu ainda mais, deixando menos espaços para o Fortaleza atacar e apostando em opções de contra-ataque. O Leão seguiu com as melhores oportunidades de gol, mas pecava nas finalizações.

Aos 15 minutos, por exemplo, Iarley perdeu uma grande oportunidade de ampliar o placar quando finalizou com gol aberto. Na ocasião, a bola bateu na trave e atravessou toda a pequena área sem adentrar na meta de David Cauã. O goleiro do Castanhal também se destacou com algumas boas defesas, mas não o suficiente para defender a cobrança de pênalti de Ryan Luka, aos 50 minutos de partida. Ao toodo, o Tricolor do Pici ainda colocou a bola na trave em quatro oportunidades em toda a partida.

Na próxima rodada, o Fortaleza enfrenta o CRL-AL. A partida ocorre no próximo sábado, 6, às 13 horas, novamente em Assis, com transmissão do canal de TV SporTV.