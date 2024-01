Presidente do Libertad diz que Barboza quer permanecer no clube, mas pedida salarial é impasse

Em entrevista a Rádio Versus, do Paraguai, o dirigente afirmou que o argentino de 28 anos tem até sexta-feira, 5, para decidir o futuro no 'Albinegro'

O presidente do Libertad, Rubén Di Tore, em entrevista a Rádio Versus, do Paraguai, revelou nesta quarta-feira, 3, que o zagueiro Alexander Barboza deseja permanecer no clube em 2024, mas que a pedida salarial do defensor trava a renovação. O dirigente ainda afirmou que o argentino de 28 anos tem até sexta-feira, 5, para decidir o futuro no 'Albinegro'.

“Ele quer continuar e nós queremos que ele continue. Ele pediu um aumento salarial que não temos como pagar, demos até sexta-feira para ele tomar a decisão”, disse Rubén Di Tore.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Alexander Barboza ainda tem as propostas do Fortaleza e do Botafogo em mãos. O Tricolor do Pici estava encaminhado com o zagueiro, mas o Glorioso tenta atravessar a negociação oferecendo um contrato de três anos ao atleta.