Botafogo-SP anuncia contratação de Bernardo Schappo, zagueiro do Fortaleza

Contratado em abril deste ano, o defensor de 24 deixa o Leão do Pici sem ter disputado nenhuma partida. Ele atuará por empréstimo no clube paulista em 2024

Contratado pelo Leão do Pici em abril deste ano - após superar concorrência de outras equipes da Série A -, Schappo deixa o clube sem ter feito a estreia. O atleta não conseguiu ganhar espaço no elenco leonino e era a última opção do técnico Juan Pablo Vojvoda para o setor defensivo. Seu contrato com o time cearense vai até dezembro de 2026.

O jogador disputou apenas 13 partidas no ano de 2023, sendo 12 delas no Campeonato Paulista e uma na Copa do Brasil. Ele não marcou nenhum gol ou assistência. No Fortaleza, ele foi relacionado para 14 jogos e permaneceu no banco de reservas em todas elas.

<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/7hvjZZ9EUXI?si=jiOo3WKHbzBT1xO8" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen></iframe>

Fortaleza no mercado da bola

Tímido no mercado até o momento, o Fortaleza ainda está na fase de sondagens e renovação de contratos. Até o momento, o clube cearense estendeu os vínculos de Lucas Sasha e Pedro Rocha, ambos até o fim de 2024.

Com relação a contratações, o Leão do Pici negocia a chegada de Alexander Barboza, zagueiro destaque do Libertad, confirmou o Esportes O POVO. O atleta encarou o Fortaleza durante a Copa Sul-Americana e atraiu o interesse.