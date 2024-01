David Luiz, do Flamengo, participa de "racha" na sede do Fortaleza durante férias

O zagueiro rubro-negro marcou presença no Centro de Excelência Alcides Santos para bater uma bola ao lado de Marcelo Paz, CEO da SAF do Leão

Amigo pessoal de Marcelo Paz, CEO da SAF do Fortaleza, David Luiz foi até o Centro de Excelência Alcides Santos, sede do Leão, para disputar um “racha” entre amigos e familiares na noite desta quinta-feira, 28. O atleta do Flamengo está aproveitando as férias no estado do Ceará.

Esta não é a primeira vez que o defensor escolhe a terra da luz para curtir o período de descanso após a intensa temporada do futebol brasileiro. Em 2022, por exemplo, David também veio à capital cearense com a família. Desta vez, além de visitar as praias, o jogador aproveitou o tempo livre para bater uma bola ao lado de Marcelo Paz, e demais convidados, no campo principal de treino do CT leonino.