Fortaleza faz balanço de obras no ano e divulga planos para entregas em 2024

O Fortaleza realizou um balanço das obras entregues no Centro de Excelência Alcides Santos em 2023 e divulgou o planejamento para o próximo ano. As declarações foram dadas por Rodrigo Monteiro, diretor de patrimônio, em vídeo publicado no canal do Tricolor no YouTube.

Ao citar as entregas do setor de patrimônio neste ano, o diretor mencionou a sala de troféus Flávio Novais, a integração dos hotéis, a área de lazer Raimundo Delfino Filho, o bloco de serviços Manoel Almeida e o espaço Inter.

Conforme Rodrigo, o período de férias dos atletas e da comissão é a época de mais trabalho para o setor. O profissional destacou que, para 2024, já existem diferentes obras aprovadas, orçadas, planejadas ou em negociação.

Uma ação que já está ocorrendo é o nivelamento dos gramados no Pici, sendo esse um pedido do treinador Juan Pablo Vojvoda. A ideia é que o campo auxiliar tenha a mesma altura do gramado principal. Rodrigo destacou que o nivelamento está em fase final e, logo, a grama será plantada.

Outra necessidade é a de aumentar a iluminação no local, visto que Vojvoda gosta de treinos noturnos. Também estão sendo realizadas pinturas, manutenções e um novo painel de grafites.

Em adendo, segundo o diretor, na primeira ou na segunda semana de janeiro começarão as obras do novo centro de fisioterapia, que ficará ao lado do bloco dos atletas.