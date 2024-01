Paz fala sobre presente de natal "importado" para torcida do Fortaleza: "Estão chegando"

O CEO da SAF do Fortaleza explicou a ausência de anúncio de reforços na véspera do natal deste ano, o tradicional "pacotão de natal", mas enfatizou que em breve os tricolores terão novidades

O CEO da SAF do Fortaleza, Marcelo Paz, gravou uma mensagem desejando feliz natal para a torcida do Fortaleza. No comunicado, o dirigente também brincou sobre o presente de natal que chegará atrasado aos tricolores, tendo em vista que o Leão não deve fazer nenhum anúncio de contratação na véspera da ceia natalina.

Em sua fala, Paz disse que o presente de natal é “importado, vem de longe, então tem alfândega, tem todo um processo mais difícil”. Vale ressaltar que o Tricolor do Pici acertou o retorno do atacante Moisés, que estava no Cruz Azul-MEX, e tem negociações avançadas com o zagueiro Alexander Barboza, ex-Libertad-PAR.