Fortaleza comunica empréstimo do atacante Edinho ao Paysandu até o fim de 2024

O Fortaleza oficializou, neste sábado, 23, o empréstimo do atacante Edinho ao Paysandu, que disputará a Série B do Campeonato Brasileiro, até o final de 2024. O jogador tem contrato vigente com o Tricolor do Pici até dezembro do próximo ano.

Nesta temporada, o ponta defendeu o Sport e disputou 59 jogos com a camisa do time rubro-negro, marcando seis gols e contribuindo com 12 assistências. Pelo clube, ele se sagrou campeão pernambucano. Edinho, inclusive, chegou a ter conversas avançadas para defender o Leão da Ilha por mais um ano, mas as negociações esfriaram.