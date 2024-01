"Consciência tranquila porque nós jogamos melhor", diz Alex Santiago sobre vice da Sula

FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 20.12.2023: Alex Santiago, presidente do Fortaleza, no estúdio do Trem Bala. Crédito: FÁBIO LIMA

O presidente do Fortaleza, Alex Santiago, relembrou durante o programa Trem Bala alguns momentos que viveu na final da Copa Sul-Americana. O mandatário revelou a conversa que teve com o pai logo após a decisão do jogo, que culminou no título da LDU-EQU, e disse que dormiu com a consciência tranquila naquela noite.

+ "Um dos grandes zagueiros do futebol sul-americano", diz presidente do Fortaleza sobre Barboza

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Para o mandatário tricolor, o Fortaleza foi superior em relação aos equatorianos na partida e teve tudo para vencer o título, mas não era o momento. Alex ainda enfatizou que não faria nada diferente do que foi feito para aquela final.