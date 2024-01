"Forma de nos mantermos competitivos", diz presidente do Fortaleza sobre SAF

O presidente do Fortaleza, Alex Santiago, participou do quadro “Cadeira Elétrica”, do programa Trem Bala, no YouTube do O POVO Online, e frisou que a implementação da SAF no clube é uma forma de manter o Tricolor do Pici competitivo contra concorrentes diretos na Série A do Campeonato Brasileiro, como Bahia e Vasco.

O dirigente foi direto ao relatar “que a SAF é quase que uma necessidade de sobrevivência” no mercado brasileiro, devido aos investimentos milionários que estão sendo realizados pelos clubes da Série A para montagem de elenco.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

“A atualidade do futebol brasileiro mostra que a SAF é quase que uma necessidade de sobrevivência nesse mercado. Quando você repara que tem clubes concorrentes conosco, como o Bahia, que vai ter R$ 300 milhões de investimento para montar o time em 2024, como o Vasco, com R$ 250 milhões para montar um time em 2024, como o Atlético-MG, que em uma contratação do Scarpa, usou o orçamento de várias equipes, como o Fortaleza, para usar na janela. Esse nível de investimento está subindo muito. A SAF é uma forma de nos mantermos competitivos”, analisou.