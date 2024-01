"Um dos grandes zagueiros do futebol sul-americano", diz presidente do Fortaleza sobre Barboza

Zagueiro argentino Alexander Barboza negocia com o Fortaleza para a próxima temporada Crédito: Reprodução/Alexander Barboza

“O Barboza é um grande jogador. Um atleta que, para mim, é um dos grandes zagueiros do futebol sul-americano hoje e está em fim de contrato. É um atleta que jogou contra o Fortaleza pelo Libertad no Paraguai. Já havia enfrentado o Fortaleza pelo Independiente antes na Sul-Americana. É um atleta que está aí, sendo monitorado como todo grande atleta pode ser por qualquer grande time da Série A”, comentou.

+ Confira mais notícias do Fortaleza Esporte Clube Caso se concretize a transferência, Barboza chegará ao Fortaleza com o aval do técnico Juan Pablo Vojvoda. Eles, inclusive, trabalharam juntos em 2018, no Defensa Y Justicia, da Argentina. Neste ano, o defensor ainda enfrentou o Leão na fase de oitavas de final da Copa Sul-Americana.

O zagueiro foi um dos grandes nomes do Libertad durante a temporada de 2023, sendo capitão da equipe em diversas oportunidades. Ao todo, disputou 44 partidas com a camisa do clube paraguaio e marcou seis gols. Canhoto, Alexander se destaca pelo bom jogo aéreo e por sua liderança.

Assista o Trem Bala com Alex Santiago, presidente do Fortaleza, na íntegra: Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente