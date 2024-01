Fortaleza oficializa renovação do atacante Pedro Rocha para 2024

Tricolor do Pici informou ainda a opção de renovação por mais um ano com o jogador, que tinha o vínculo com o clube até 2023

O Fortaleza oficializou na noite desta quinta-feira, 21, a renovação de contrato por mais um ano com o atacante Pedro Rocha. Dono de 20% dos direitos econômicos do atleta, o Tricolor do Pici informou ainda a opção de renovação por mais um ano com o jogador, que tinha o vínculo com o clube até 2023.

Pedro Rocha chegou ao Fortaleza em 2022. Em 13 jogos com a camisa do Leão naquela temporada, o atleta cedeu quatro assistências e marcou três gols. Ele foi peça fundamental na arrancada do time na Série A daquela campanha, quando a equipe saiu da zona de rebaixamento para finalizar a competição com vaga na Copa Libertadores.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Em 2023, o atacante atuou por 12 jogos e marcou um gol, mas acabou sofrendo uma lesão grave na vitória diante do Bahia, pela Copa do Nordeste, quando sofreu uma ruptura completa do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo. Desde então, o jogador fez cirurgia e se recupera da enfermidade.