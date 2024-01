Chapecoense anuncia contratação por empréstimo de zagueiro Habraão, do Fortaleza

Vínculo do defensor com clube catarinense vai até o final de 2024

A Chapecoense anunciou nesta quinta-feira, 21, a contratação do zagueiro Habraão. Pertencente ao Fortaleza, o defensor chega ao clube catarinense com contrato de empréstimo válido até o dia 31 de dezembro de 2024, mesma data em que se encerra o vínculo do jogador com o Tricolor do Pici.

Destaque do Fortaleza no time sub-23 em 2021 e na Copinha em 2022, Habraão foi promovido ao profissional no último ano, onde disputou sete partidas e marcou um gol. Apesar de boas atuações, o defensor foi utilizado em apenas uma oportunidade por Vojvoda em 2023, até ser emprestado para o ABC.

No clube potiguar, Habraão disputou 25 jogos, sendo 22 deles pela Série B, um pela Copa do Brasil e dois pelo Estadual Potiguar. Na segunda divisão, o defensor foi utilizado especialmente na reta final, quando a equipe, já rebaixada, não brigava mais dentro da competição. Ao término do vínculo com o ABC, o jogador foi novamente cedido ao Fortaleza, que o emprestou para a Chapecoense. A equipe catarinense teve que driblar a concorrência do Remo para poder contratar o jogador.