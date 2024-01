No aguardo de CNPJ, SAF do Fortaleza deve iniciar operação em janeiro

“Está pertinho de concluir, é um processo burocrático, que requer muitas assinaturas, registros, todo aquele processo que existe no Brasil para abrir uma empresa. Está na reta final, a tendência é de que em janeiro tenhamos a SAF criada, com CNPJ ativo, dando os próximos passos, de transferência de ativos para SAF, o registro do Fortaleza como SAF na Federação Cearense de Futebol e na CBF. É um processo que está ocorrendo de forma mais lenta, devido a uma burocracia natural que existe no nosso país”, disse o CEO do Fortaleza.

CEO do Fortaleza , Marcelo Paz revelou em entrevista ao Esportes O POVO , da Rádio O POVO CBN, nesta quarta-feira, 20, que o processo burocrático em torno da SAF está “perto de concluir”, com a operação devendo ser iniciada em janeiro. A demora para consolidação do projeto existe devido à burocracia brasileira para abrir uma empresa.

Durante a entrevista, Paz ainda explicou como será a sua participação enquanto CEO na contratação de jogadores, ressaltando que a montagem do elenco terá a participação do executivo Bruno Costa, da comissão técnica de Juan Pablo Vojvoda, do CIFEC e, também, do Alex Santiago, que preside a instituição.

“O que é o Fortaleza SAF? É o futebol do Fortaleza. No caso da SAF, abrangemos futebol masculino, feminino e de base. O foco estará todo nisso. E negociação de jogador, é importantíssimo. Envolve receitas, cifras, planejamento esportivo, a imagem do clube. Cada jogador é um ativo do clube, representa a imagem do clube. Seguiremos participativo, mas é um processo compartilhado, que envolve o Bruno Costa, a comissão técnica, o CIFEC e que envolve, também, o Alex, que está como presidente da instituição, mas tem grande conhecimento de futebol e não abrirei mão da presença e da ajuda dele. Ele está participando desse processo. Na prática, saiu o Papellin e entrou o Bruno e todos os que participavam, continuam participando, sempre buscando evoluir nessa prática”, explicou.

