Fortaleza planeja prédio exclusivo para departamento de futebol com vista para o campo

A ideia do mandatário, porém, não tem previsão para ser realizada, dependendo do orçamento do clube para 2024

CEO da SAF do Fortaleza, Marcelo Paz, revelou ao Esportes do POVO, da Rádio O POVO CBN, nesta quarta-feira, 20, que planeja integrar as salas do departamento de futebol em um novo prédio, que ficaria localizado acima da academia e dos vestiários, para os profissionais terem vista para o gramado enquanto as atividades estiverem acontecendo. A ideia do mandatário, porém, não tem previsão para ser realizada, dependendo do orçamento do clube para 2024. No entanto, Paz aproveitou para reforçar que, caso chegue aos 50 mil sócios-torcedores, a cúpula poderia investir a receita para a execução da obra.

“Tem uma ideia, que não sei se consegue ser executada em 2024, vai depender do orçamento, quem sabe a gente chegando aos 50 mil sócios… iria ajudar bastante. Em cima de onde é academia e o vestiário, queremos levar o departamento de futebol para lá: sala da comissão técnica, do CIFEC, de apoio e psicologia e de prelação, para ficar de frente e ainda mais próximo do campo e da academia e do vestiário, deixando tudo ainda mais integrado. O prédio da entrada na Praça Ney Rebouças, queremos que seja a área administrativa do clube. O prédio onde está o Júlio Manso e o Vojvoda, queremos que seja da SAF, da gestão do futebol. E onde é academia, construir em cima para estar tudo integrado com o departamento de futebol. A ideia é que cheguemos nesse nível de organização e de espaço”, revelou.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O dirigente ainda citou que está em curso o nivelamento do campo auxiliar com o principal a pedido do técnico Juan Pablo Vojvoda. O Esportes O POVO divulgou nesta terça-feira, 19, que outras obras acontecerão no Pici até o retorno das atividades presenciais no clube. No planejamento do Fortaleza, ainda há a construção de um novo espaço para a fisioterapia, além do retrofit do hotel Otoni Diniz, colocando-o no padrão do hotel Ribamar Bezerra, ampliando a quantidade de quartos para concentração dos atletas.