Fortaleza realiza obras no Centro de Excelência Alcides Santos visando 2024; veja reformas

Após a finalização da temporada, o clube iniciou o trabalho de nivelamento do campo auxiliar com o campo principal, além de implementar drenagem e irrigação automatizada, por exemplo

O Fortaleza está realizando reformas no Centro de Excelência Alcides Santos visando melhorar o espaço para 2024. Após a finalização da temporada, o clube iniciou o trabalho de nivelamento do campo auxiliar com o campo principal, além de implementar drenagem e irrigação automatizada, por exemplo.

O campo principal também recebe melhorias, com a manutenção da drenagem. O espaço também terá melhoramento na iluminação, além de manutenções gerais, como pintura onde há desgaste. Outras reformas não estão descartadas, com a diretoria do Tricolor do Pici reunindo-se diariamente para definir prioridades. A tendência é de que as obras no Pici sejam realizadas até fevereiro.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O planejamento de obras para 2024 também está em pauta. Em 2023, por exemplo, o clube entregou a sala de troféus, nova área de lazer para atletas e funcionários, além de melhorias no setor da lavanderia e rouparia e, por fim, a integração entre os hotéis Otoni Diniz e Ribamar Bezerra. Para isso, foram investidos mais de R$ 1,5 milhão.