Marcelo Paz faz balanço de gestão na presidência e exalta feitos do Fortaleza nos últimos anos

Entrevista de Marcelo Paz no Esportes do POVO, em dezembro de 2023. Crédito: FÁBIO LIMA

O CEO da SAF do Fortaleza, Marcelo Paz, fez um balanço de sua gestão na presidência do clube e exaltou os feitos alcançados nos últimos anos. As declarações aconteceram em entrevista no programa Esportes do POVO, da Rádio O POVO CBN, na manhã desta quarta-feira, 20. >>> Clique para seguir o novo canal do Esportes O POVO no WhatsApp Paz assumiu a presidência do Fortaleza em 2017, após renúncia de Eduardo Girão. O profissional foi reeleito nas eleições de 2018 e de 2021. Com mandato que iria até 2024, ele renunciou à posição neste mês de dezembro para assumir o cargo na SAF.