Marcelo Paz traça objetivos do Fortaleza nas competições em 2024

Dentre as metas, gestor ressaltou como objetivos o título do Campeonato Cearense e a permanência na Série A

O CEO da SAF do Fortaleza, Marcelo Paz, listou os objetivos esportivos do clube para 2024 e disse que o Tricolor mira, dentre outros resultados, o sexto título consecutivo do Campeonato Cearense. O gestor citou também a intenção de permanecer na Série A do Campeonato Brasileiro.

Paz afirmou que as previsões devem ser realistas, pois o futebol “sempre tem o risco de não dar certo”. Além disso, ele frisou a necessidade de alcançar as metas listadas no orçamento, por questões financeiras. As declarações ocorreram em entrevista ao programa CBN Esportes, da rádio CBN, no último domingo, 17.