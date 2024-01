Com Alex Santiago de presidente, Fortaleza divulga novos membros da Diretoria Executiva

Alex Santiago já havia sido empossado ao cargo de presidente na última semana, mais precisamente no dia 8 de dezembro. Portanto, nesta quinta-feira, ele foi apresentado ao posto durante a Reunião Ordinária e Extraordinária do Conselho Deliberativo.

Na noite desta quinta-feira, 14, na Associação Atlética Banco do Brasil (AABB), o Fortaleza nomeou, através de votação do Conselho Deliberativo, os novos membros da Diretoria Executiva da agremiação. José Carlos Braide Nogueira da Gama Filho e Cláudio Maurício Muniz Rodrigues assumiram os postos de 1º e 2º vice-presidentes, respectivamente.

Anteriormente, os postos eram ocupados por Marcelo Paz (presidente), Geraldo Luciano (1º vice-presidente) e Alex Santiago (2º vice-presidente). Entretanto, no último dia 8, os dois primeiros renunciaram para ocupar cargos da Sociedade Anônima do Futebol (SAF) do Fortaleza, enquanto o terceiro seguiu na Diretoria Executiva da agremiação, mas agora no posto principal.

Além da escolha da nova Diretoria Executiva, o Conselho Fiscal também foi preenchido na noite desta quinta-feira, 14. Os cargos de suplentes serão ocupados por: Renato Cruz Mendonça, George Marlon de Oliveira Lima Vidal e Luiz Gustavo Silveira Maia.

Em adequação ao novo estatuto e sob aprovação dos conselheiros, novos departamentos também foram criados. Veja abaixo os respectivos nomes que irão ocupar os cargos: