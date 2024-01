Fortaleza aprova contas do 3º trimestre de 2023 e adia votação do orçamento de 2024

Os conselheiros do Leão do Pici aprovaram, de maneira unânime, as contas do clube no terceiro trimestre de 2023. Além disso, a votação do orçamento de 2024 foi adiada

A Reunião Ordinária e Extraordinária do Conselho Deliberativo do Fortaleza, realizada na noite desta quinta-feira, 14, na sede da Associação Atlética Banco do Brasil (AABB), na capital cearense, aprovou as contas do terceiro trimestre de 2023 do clube.

Na reunião de prestação, análise e votação, houve a apresentação das demonstrações financeiras, feita pela auditoria independente, e a leitura do parecer do Conselho Fiscal. Após estes dois momentos, os conselheiros aprovaram as contas do terceiro trimestre deste ano por unanimidade.