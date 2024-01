Paz diz que Fortaleza não recebeu proposta formal do Palmeiras por Caio Alexandre

Gestor da SAF do Leão confirmou que "existe uma conversa" e interesse do Palestra Itália no atleta

Destaque na temporada 2023 do Fortaleza, Caio Alexandre tem tido o nome bastante vinculado ao Palmeiras no atual mercado da bola. Em entrevista cedida ao Uol Esportes nesta segunda-feira, 11, o CEO da SAF do Fortaleza, Marcelo Paz, confirmou o interesse do clube paulista no atleta tricolor. O gestor negou, no entanto, que o Palestra Itália tenha formalizado qualquer proposta pelo jogador.



"Quanto ao Caio Alexandre, existe um interesse do Palmeiras, real. Existe uma conversa. Mas não houve proposta formal. Não houve um papel timbrado. Então eu trabalho com a sequência de compra do Caio para o Fortaleza. Se o Palmeiras vier fazer uma proposta formal, a gente vai ouvir. Tenho máximo respeito com as pessoas lá do Palmeiras. Eles já declararam interesse sim, falta a proposta formal. Se houver, a gente senta, conversa e vê a possibilidade", ressaltou Paz.

