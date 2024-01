Treinador comandou as Leoas em toda a temporada 2023, em jogos do Brasileirão Série A2 e do Campeonato Cearense Feminino

Guilherme Giudice não é mais técnico do time feminino do Fortaleza. O Tricolor do Pici anunciou na última quarta-feira, 6, o desligamento do treinador. O preparador físico Alexander Dickinson também não fará parte da comissão técnica das Leoas em 2024.

As saídas dos profissionais ocorrem após uma temporada completa no time feminino do Fortaleza. No Brasileirão Série A2, a equipe foi até a segunda fase, quando caiu para o América-MG e novamente bateu na trave na busca pelo acesso inédito à Série A1. Já no Cearense, as Leoas foram finalistas, mas acabaram vendo o Ceará levantar a taça após disputas de pênalti.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"O Departamento de Futebol Feminino deseja sucesso em seus próximos desafios e já busca, com muita dedicação e profissionalismo, novos nomes no mercado para as funções", finalizou a nota do Fortaleza.