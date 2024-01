Com fim do Brasileirão, relembre as campanhas do Fortaleza nas cinco últimas edições

O Fortaleza se despediu do Brasileirão 2023 nesta quarta-feira, 6, após vitória por 2 a 1 contra o Santos-SP, fora de casa. Com o resultado, o clube finalizou o torneio somando 54 pontos, na décima colocação. Esta é a quarta melhor posição desde 2019, quando a equipe retornou para a elite do futebol brasileiro.

No ano do retorno, em 2019, o Leão ficou na nona colocação, com 53 pontos, três atrás do G8, que deu vaga na Copa Libertadores. A equipe foi comandada por Rogério Ceni, Zé Ricardo e, rodadas depois, por Ceni, que retornou após sua saída rumo ao Cruzeiro-MG.

Em 2020, os técnicos foram Ceni (que foi para o Flamengo-RJ), Marcelo Chamusca e Enderson Moreira. O Tricolor finalizou sua participação em 16º lugar, com 41 pontos. Foi a posição final mais próxima do rebaixamento neste recorte.

Em 2021, sob o comando de Juan Pablo Vojvoda, o Fortaleza obteve a melhor campanha de um nordestino na Série A por pontos corridos. A equipe ficou em quarto lugar, somando 58 pontos. Assim, conseguiu vaga direta na primeira Copa Libertadores de sua história.

No ano de 2022, o Tricolor viveu momentos de instabilidade sob o comando de Vojvoda e passou várias rodadas na lanterna do campeonato. Mesmo assim, se recuperou no segundo turno e terminou na 8ª posição, com 55 pontos e vaga garantida na fase preliminar da Libertadores.

Nesta edição de 2023, o Fortaleza passou boa parte da competição brigando por vaga no G6, mas se distanciou do grupo após uma sequência de partidas sem vencer. Assim, encerrou a Série A como décimo colocado, tendo 54 pontos.