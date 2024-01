Empresário do goleiro Tadeu confirma sondagem do Fortaleza e cita interesse de clubes da Série A

Segundo o agente, outros dois clubes da Série A demonstraram interesse no goleiro de 31 anos. Em meio ao contrato longo e a importância do jogador no elenco do Esmeraldino, qualquer clube que quiser contratar o arqueiro precisará sentar na mesa de negociações para chegar a um acordo

O goleiro Tadeu, do Goiás, recebeu uma sondagem do Fortaleza, conforme o empresário do atleta, o ex-goleiro Márcio Luiz. Entretanto, não houve nenhuma proposta oficial do clube cearense pelo arqueiro do Esmeraldino, que possui contrato longo até o fim de 2026 com a equipe goiana.

Segundo o agente, outros dois clubes da Série A demonstraram interesse no goleiro de 31 anos. Em meio ao contrato longo e a importância do jogador no elenco do Esmeraldino, qualquer clube que quiser contratar o arqueiro precisará sentar na mesa de negociações para chegar a um acordo.

O Goiás chega para a última rodada da Série A, nesta quarta-feira, 6, já rebaixado para a Segundona. Em 37 rodadas, a equipe somou 35 pontos com campanha de oito vitórias, 11 empates e 18 derrotas.