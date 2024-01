De saída do Fortaleza, goleiro Fernando Miguel acerta com o Ceará para 2024

FORTALEZA, CEARÁ, 29-04-2023: Campeonato Brasileiro, pela série A, Fortaleza x Fluminense. Vitória tricolor. Na foto, Fernando Miguel. (Foto: Fernanda Barros/ O Povo). Crédito: FERNANDA BARROS

Com a iminente contratação, a comissão técnica alvinegra contará com três opções para defender a meta do clube na próxima temporada: Fernando Miguel, Bruno Ferreira e Richard. Os dois últimos possuem contrato com o Ceará até o fim de 2025 e 2024, respectivamente. Fernando Miguel no Fortaleza Com a camisa do Fortaleza, o arqueiro foi campeão do Nordeste (2022) e bicampeão estadual (2022 e 2023), e soma um total de 54 jogos. Em 2023, Fernando Miguel entrou em campo 27 vezes, com 2.351 minutos como titular e uma média inferior a um gol sofrido por jogo.