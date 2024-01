Sport tem conversas avançadas para renovar empréstimo de Edinho junto ao Fortaleza

Edinho tem bom início de temporada no Sport Crédito: Rafael Bandeira/SCR

Edinho tem contrato com o Fortaleza até o fim de 2024. Ele foi adquirido junto ao Atlético-MG em 2021 por R$ 2 milhões, mas pouco atuou no time cearense desde então e acabou sendo emprestado ao Juventude, em 2022, e ao Sport, em 2023. O meia é cria das categorias de base do Leão do Pici e acumula 148 partidas com a camisa tricolor. No clube, ele ganhou a Série B de 2018, o Campeonato Cearense de 2019 e a Copa do Nordeste em duas oportunidades: 2019 e 2022.