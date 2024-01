Fortaleza vence Ceará na Cidade Vozão em duelo preparatório para a Copinha 2024

O Fortaleza venceu o Ceará por 3 a 2 nesta terça-feira, 5, no Estádio Franzé Morais, em Itaitinga (CE), pela 1ª rodada da Taça FCF. Caio Dantas, Paulo Roberto e Kauan marcaram para o Tricolor do Pici, enquanto Zé Neto e Jonathan descontaram para o Alvinegro de Porangabuçu.

Com o resultado, o Leão do Pici assume a liderança da competição, com três pontos, igualado com o Tiradentes-PI, que venceu o Atlético-CE por 1 a 0. O Floresta, por sua vez, não entrou em campo nesta rodada.

Ceará e Fortaleza volta a campo na quinta-feira, 7, às 15 horas (de Brasília), contra Tiradentes-PI e Floresta, com as partidas sendo disputadas no Estádio Franzé Morais, em Itaitinga, e no CT Ribamar Bezerra, em Maracanaú, respectivamente.