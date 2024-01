Fortaleza sofreu apenas uma derrota nos últimos 10 jogos contra o Santos

FORTALEZA, CE, BRASIL, 24-07.2022: Ronald. Fortaleza x Santos na Arena Castelão pelo Campeonato Brasileiro. em epoca de COVID-19. (Foto:Aurelio Alves/ Jornal O POVO) Crédito: Aurelio Alves

O último encontro entre Leão e Peixe aconteceu no primeiro turno da atual edição do Campeonato Brasileiro. Na oportunidade, o Fortaleza goleou o Santos por 4 a 0 com gols de Machuca, Basso (contra), Caio Alexandre e Bruno Pacheco. Foco na vitória O lateral-direito e capitão do Fortaleza, Tinga, concedeu entrevista coletiva nesta segunda, 4, e projetou o confronto diante do clube paulista. Em sua fala, o camisa 2 citou o desgaste mental e físico da equipe, mas reiterou que os jogadores buscarão o triunfo. Esse será o 78º duelo do time leonino no ano.

"Claro que falta o último jogo, mas mentalmente estamos muito cansados. O preparo (físico) também, viajamos e jogamos muito. Sabemos da dificuldade que vai ser lá, eles estão vindo em uma pressão. Claro que depende só deles, mas eles vão torcer contra Bahia e Vasco porque vamos fazer de tudo para buscar a vitória. Queremos terminar entre os dez, isso é bom financeiramente para o clube", comentou.