Santos tem sete desfalques para enfrentar Fortaleza; veja provável escalação

O Santos recebe o Fortaleza nesta quarta-feira, 6, às 21h30min (de Brasília), na Vila Belmiro, em Santos (SP), pela 38ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, com sete desfalques, entre eles o zagueiro Joaquim e o volante Rodrigo Fernández, por suspensão. Para suprir a ausência dos atletas, o técnico Marcelo Fernandes deverá promover alteração no esquema tático, utilizando o 3-5-2, com João Basso, Messias e Dodô formando o sistema defensivo.

O zagueiro Zabala e o lateral-esquerdo Felipe Jonatan, em transição, e o zagueiro Alex Nascimento e os volantes Alison e Sandry, por lesão, também desfalcam o elenco santista.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A presença do atacante Marcos Leonardo, artilheiro do Santos na Série A com 13 gols, no confronto é incerta. Por indisciplina, o atleta foi multado após a partida contra o Athletico-PR. Desta forma, existe a possibilidade do camisa 9, mais uma vez, iniciar a partida entre os reservas, com Furch sendo acionado como titular.