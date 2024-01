Calebe se torna líder de assistências do Fortaleza no Campeonato Brasileiro

Após uma sequência negativa, o Fortaleza conseguiu manter uma série de quatro jogos sem ser derrotado. Com seis participações diretas em gols no período, o meia Calebe, além de ganhar destaque marcando gols importantes, também se tornou o líder de assistências da equipe na competição.

Na partida ante o Goiás, no último domingo, 3, o camisa 27 contribuiu com mais um passe para gol e assumiu a liderança do quesito, no Brasileirão, entre os jogadores do Leão do Pici. Faltando uma rodada para o término do campeonato, Calebe tem cinco assistências contabilizadas, uma a mais que o segundo no ranking, Thiago Galhardo.