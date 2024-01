Fortaleza 1x0 Goiás: veja os melhores momentos da partida

O Fortaleza bateu o Goiás por 1 a 0 neste domingo, 3, na Arena Castelão, em partida válida pela 37ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. O único gol do duelo foi marcado por Guilherme, ainda no começo da etapa inicial.

Veja os melhores momentos do jogo