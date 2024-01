Fortaleza: Tinga almeja hexa cearense, tri do Nordestão e taça da Sula em 2024

Ídolo da torcida leonina, o camisa 2 ainda avaliou a temporada de 2023 do clube e afirmou que a equipe buscará grandes conquistas no próximo ano

"Vamos fazer de tudo para conseguir o hexa. Vamos fazer o máximo, com muita humildade. Nosso objetivo principal vai ser o hexacampeonato e a Copa do Nordeste, quero ser tricampeão. Temos elenco para isso, mas precisamos trabalhar. No segundo semestre temos o Brasileirão, que é o mais importante de todos, e a Sul-Americana. Gostamos de jogar (a Sula) e dessa vez vamos fazer de tudo para conquistar o título", disse.

Capitão e lateral-direito do Fortaleza, Tinga concedeu entrevista coletiva na tarde desta segunda-feira, 4, no Pici. Na oportunidade, o jogador projetou a próxima temporada do Leão do Pici e afirmou que a equipe buscará grandes conquistas.

Ídolo da torcida leonina, o camisa 2 ainda avaliou a temporada de 2023 do clube. Neste ano, o Tricolor se sagrou pentacampeão cearense, chegou até as semifinais do Nordestão e oitavas na Copa do Brasil, além de ter disputado a final da Sul-Americana e ter garantido vaga na Sula do próximo ano via Brasileirão.

"Se a gente escrevesse no papel que, neste ano, ganharíamos um pentacampeonato e chegaríamos a uma final de Sul-Americana, qualquer torcedor assinaria. A gente construiu isso. O futebol é difícil. O objetivo que a gente queria muito, o título da Sul-Americana, não conseguimos. Mas acho que vai vir no momento certo, estamos amadurecendo essa ideia. No próximo ano, ou daqui a dois, quatro anos, a gente vai conseguir."