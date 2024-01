Tinga cita desgaste mental e físico, mas reitera objetivo contra o Santos: "Buscar a vitória"

Lateral-direito e capitão do Fortaleza concedeu entrevista coletiva na tarde desta segunda-feira, 4, e projetou o confronto diante do Peixe

Em sua fala, o camisa 2 citou o desgaste mental e físico da equipe, mas reiterou que os jogadores buscarão o triunfo. Esse será o 78º duelo do time leonino no ano.

Nesta quarta-feira, 6, às 21h30min, o Fortaleza encara o Santos no seu último jogo da temporada de 2023. Diante disso, o lateral-direito e capitão Tinga concedeu entrevista coletiva nesta segunda, 4, e projetou o confronto.

Leão e Peixe se enfrentarão pela 38ª rodada do Campeonato Brasileiro, na Vila Belmiro. Décimo colocado, o time tricolor pode pular para a nona posição em caso de vitória diante do Santos - isso se o Internacional for superado pelo Botafogo.