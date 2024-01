Fortaleza perde de virada para o Corinthians na estreia da Copinha Feminina

Leoas abriram o placar na primeira etapa com Janyele, mas foram superadas no segundo tempo pelas Brabinhas, que venceram por 2 a 1

O Fortaleza estreou na Copinha Feminina 2023 com uma derrota de virada diante do Corinthians, por 2 a 1. Pelo Grupo D, as equipes se enfrentaram na tarde desta segunda-feira, 4, no Ibrachina Arena, em São Paulo. Janyele marcou o gol das Leoas aos oito minutos do primeiro tempo. Na segunda etapa, as Brabinhas buscaram o resultado e alcançaram a virada com tentos de Marussi e Jhonson.

Nos minutos iniciais, o time tricolor se impôs na partida, ditando o ritmo do jogo ao clube paulista. Apesar de ter as principais ações ofensivas do embate, foi apenas em uma reação após uma tentativa de ataque das Brabinhas que as Leoas conseguiram balançar as redes.

Em contra-ataque, a camisa 10 Janyele marcou um golaço, aos oito minutos.