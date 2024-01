Vojvoda deseja cumprir contrato com o Fortaleza, mas revela: "Preciso de tempo para planejar"

O comandante tricolor revelou que iniciou as reuniões com Marcelo Paz para definir seu futuro no Leão do Pici

O Fortaleza realizou sua última partida em casa na temporada, vencendo a equipe do Goiás por 1 a 0 e garantindo sua classificação para a Copa Sul-Americana de 2024. Após o apito final, o treinador Juan Pablo Vojvoda concedeu entrevista coletiva, onde comentou sobre o seu futuro no Fortaleza e revelou as atuais conversas com a diretoria do clube.

“Não vou esconder a realidade, há algumas propostas que posso chegar a receber, mas no momento falei que tenho contrato com o Fortaleza. Eu gosto de respeitar o contrato, mas necessito de um tempo para descansar e planejar”, disse o treinador, ressaltando que sua cabeça está no hoje, até o último duelo da temporada, ante o Santos.

O comandante tricolor revelou que iniciou as reuniões com Marcelo Paz. Para ele, o Fortaleza precisa conhecer sua visão para o próximo ano, mas também discutir as necessidades e ideias do próprio clube para a situação.