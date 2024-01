Vojvoda avalia temporada do Fortaleza: "Objetivos planejados se cumpriram"

O treinador argentino avaliou positivamente a temporada do Leão do Pici. Ele destacou os objetivos alcançados pelo time durante o ano

“Neste ano, se você olhar os objetivos que o clube e o torcedor tinham, eles foram cumpridos. Em determinados momentos tivemos dúvidas, nessas últimas dez partidas, mas os objetivos planejados se cumpriram. O clube está no caminho que deve seguir, mas mantendo o pé no chão.”

Após a vitória por 1 a 0 sobre o Goiás, na noite deste domingo, 3, o técnico Juan Pablo Vojvoda, do Fortaleza, concedeu entrevista coletiva. Na oportunidade, o comandante argentino avaliou a temporada leonina e destacou os objetivos alcançados pelo clube, além de reconhecer o momento de instabilidade recente.

Vojvoda evitou falar sobre a formação do elenco tricolor para a próxima temporada. O treinador reiterou o foco na última rodada do Brasileirão, contra o Santos, para depois dar início ao planejamento de 2024.

“Ainda não pensamos na formação do elenco do próximo ano. Prefiro ser cauteloso e fechar esse campeonato contra o Santos. A partir daí, descansar e planejar o próximo ano com tranquilidade.”