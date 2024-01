Titi comenta classificação para a Sul-Americana: "Mais uma temporada histórica para o Fortaleza"

O Fortaleza venceu a segunda seguida no Brasileirão e alcançou a classificação para a Copa Sul-Americana de 2024. Na saída do gramado da Arena Castelão, o zagueiro Titi comentou sobre a importância da vitória e comemorou mais um ano positivo do Fortaleza que, segundo o camisa 4, atingiu seus objetivos no ano.

“É mais uma temporada histórica para o nosso Fortaleza”, comentou o zagueiro, que destacou o longevo trabalho realizado desde janeiro, que segundo ele teve “muita dedicação e muito empenho de todo o clube para viver novamente uma competição internacional".