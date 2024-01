Após 12 jogos, Fortaleza volta a não sofrer gol em vitória contra o Goiás

Leão venceu o Goiás por 1 a 0 no último domingo, 3, no Castelão. Antes, time vinha de 12 partidas tendo a meta vazada pelos adversários

O Fortaleza venceu o Goiás-GO por 1 a 0 na noite do último domingo, 3, na Arena Castelão. O gol foi anotado pelo atacante Guilherme. Com o resultado, a equipe quebrou a marca de 12 jogos consecutivos sofrendo gols. Além disso, assegurou classificação para a Copa Sul-Americana de 2024.

Antes do triunfo contra os goianos, a última partida sem sofrer gols do Fortaleza tinha sido contra o Corinthians-SP, no jogo de volta da semifinal da Sula, no dia 3 de outubro. Na ocasião, o Leão venceu por 2 a 0 e obteve vaga na decisão do torneio internacional.