Fortaleza passará uma semana longe da capital cearense devido jogos fora; veja logística

O Fortaleza terá dois compromissos fora de casa nas próximas rodadas do Campeonato Brasileiro Série A. Na quarta-feira, 8, a equipe encara o Athletico Paranaense, em Curitiba, e no domingo, 12, é a vez de enfrentar o Cuiabá, no Centro-Oeste do país.

O time leonino embarca na tarde desta segunda-feira, 6, rumo a Curitiba, onde fará sua preparação para enfrentar o Furacão, na quarta, 8. Após o duelo, o Tricolor seguirá em solo paranaense até sexta, 10, dia que viajará para Cuiabá.

No sábado, 11, realizará treino de apronto para o duelo diante do Dourado. No dia seguinte, encara o time mato-grossense, às 18h30min (horário de Brasília), na Arena Pantanal. A volta do Leão do Pici para Fortaleza está prevista para segunda-feira, 13, no período da manhã.

