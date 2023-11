Athletico-PR tem nove desfalques para enfrentar Fortaleza; veja provável escalação

Cacá, zagueiro do Athletico-PR, em atuação pela Série A do Campeonato Brasileiro Crédito: José Tramontin / Athletico-PR

O Athletico-PR tem nove desfalques para enfrentar o Fortaleza nesta quarta-feira, 8, às 20 horas (de Brasília), pela 33ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Entre as ausências estão o zagueiro Cacá e o lateral-esquerdo Lucas Esquivel, por suspensão, e os atacantes Pablo e Vitor Roque, no departamento médico. Os zagueiros Pedro Henrique e Kaíque Rocha, o lateral-direito Madson, o lateral-esquerdo Fernando e o volante Vidal também desfalcam o Furacão por lesão. Diante do Fortaleza, o técnico Wesley Carvalho deve improvisar o volante Fernandinho na composição da defesa, enquanto Cuello e Rômulo devem ser utilizados no meio-campo e no ataque, respectivamente.