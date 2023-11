Técnico do Fortaleza, Vojvoda será premiado com troféu Leão de Ouro

Técnico Juan Pablo Vojvoda em saída do hotel para o jogo Grêmio x Fortaleza, em Porto Alegre, pelo Campeonato Brasileiro Série A 2023 Crédito: Matheus Amorim/Fortaleza EC

O técnico Juan Pablo Vojvoda receberá nesta sexta-feira, 3, o troféu Leão de Ouro, concedido aos torcedores tricolores que contribuíram ou contribuem com a história do Fortaleza Esporte Clube. A premiação será realizada no Náutico Atlético Cearense, localizado na Av. Abolição, no bairro Meireles, a partir das 19 horas (de Brasília). Além de Juan Pablo Vojvoda, Manoel Cláudio Pessoa Cardoso, José Aluísio Bezerra Ferreira Lima e Francisco de Oliveira Carvalho Júnior serão homenageados com o Leão de Ouro. "Em dois anos no clube, Vojvoda trouxe três títulos estaduais, um deles o tão comemorado pentacampeonato. Além de uma conquista na Copa do Nordeste e as participações na Libertadores e a inédita final da Sul-Americana. Sem dúvida é um treinador que contribuiu bastante para elevar o patamar do Fortaleza a nível nacional e internacional. Todos os demais homenageados são tricolores que já contribuíram ou ainda contribuem de alguma forma, seja financeiramente ou com o trabalho mesmo, para alavancar o clube", disse Wendell Fábio de Miranda Regadas, presidente do Conselho Deliberativo do Fortaleza.