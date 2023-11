Lucero chega a 30 participações em gols pelo Fortaleza e iguala números do Colo-Colo

Até o final da temporada, Lucero pode disputar mais nove partidas. Com 23 gols, tem a oportunidade de superar a fase mais artilheira da carreira, obtida com a camisa do Colo-Colo, na temporada passada, quando registrou 24 bolas na rede

O atacante Juan Martín Lucero alcançou a marca de 30 participações em gols em 2023 com o tento assinalado pelo Fortaleza na derrota para o Atlético-MG, na última quarta-feira, 1°, pela 31ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.

Na temporada, o argentino, de 32 anos, soma 23 gols, sendo o artilheiro do futebol cearense em 2023, ao lado de Ciel, do Ferroviário, e sete assistências, totalizando 30 participações. Em 2022, atuando pelo Colo-Colo, do Chile, Lucero havia alcançado o mesmo número de contribuições em tentos em 39 partidas.

Juan Martín Lucero disputou 55 partidas com a camisa do Fortaleza, tendo marcado gols em todas as competições disputadas pelo Leão do Pici em 2023: Campeonato Cearense (3), Copa do Nordeste (6), Copa do Brasil (1), Série A (8), Copa Sul-Americana (3) e Libertadores (2).