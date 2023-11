Fortaleza completa quatro jogos sem vencer e registra 2ª pior marca na temporada

Com 42 pontos, o foco do Fortaleza está em conquistar vaga direta para a fase de grupos da Libertadores da América. No atual cenário da Série A, apenas o G4 garante presença na competição

Em 2023, esta a 2ª pior sequência do Leão do Pici. A maior marca sem vitórias aconteceu entre 8 de maio e 20 de maio, quando o Fortaleza somou duas derrotas, contra Palmeiras e América-MG, e três empates, contra Corinthians, São Paulo e Grêmio.

Entre 5 e 16 de março, o time cearense somou três derrotas, contra Ceará e Cerro Porteño (2x), e um empate, contra o Ferroviário. No atual recorte, perdeu para Vasco, Bahia e Atlético-MG e empatou contra a LDU, na final da Copa Sul-Americana, tendo perdido nas penalidades o título da competição da Conmebol.

O Fortaleza de Juan Pablo Vojvoda completou quatro jogos sem vencer na temporada, ao perder para o Atlético-MG na última quarta-feira, 1°, pela Série A do Campeonato Brasileiro, registrando a marca pela 2ª vez em 2023.

Com três derrotas seguidas na Série A do Campeonato Brasileiro, o Tricolor caiu da 6ª para a 9ª posição, podendo perder mais uma colocação em caso de vitória do Cuiabá nesta quinta-feira, 2, contra o Vasco.

Veja sequência sem vitórias do Fortaleza na temporada

Vasco 1 x 0 Fortaleza (27ª rodada da Série A)



Bahia 2 x 0 Fortaleza (28ª rodada da Série A)



Fortaleza 1 (3) x (4) 1 LDU (Final da Copa Sul-Americana)



Atlético-MG 3 x 1 Fortaleza (31ª rodada da Série A)

Veja pior sequência do Fortaleza na temporada