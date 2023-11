Fortaleza x Flamengo tem mais de 41 mil torcedores confirmados no Castelão

Deste número total, 14.089 ingressos já foram vendidos para a torcida rubro-negra. Os sócios-torcedores do Tricolor do Pici já confirmaram 22.977 check-ins. A torcida do Leão também comprou 4.541 bilhetes para o confronto

O Fortaleza divulgou no início da tarde desta quinta-feira, 2, a parcial de ingressos vendidos para a partida contra o Flamengo, no Castelão. Ao todo, 41.607 torcedores estão garantidos no jogo entre check-ins e compras de bilhetes.

Deste número total, 14.089 ingressos já foram vendidos para a torcida rubro-negra. Os sócios-torcedores do Tricolor do Pici já confirmaram 22.977 check-ins. A torcida do Leão também comprou 4.541 bilhetes para o confronto.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Após perder para o Atlético-MG e chegar à terceira derrota seguida na Série A, o Fortaleza ocupa a 9ª posição com 42 pontos somados em 29 partidas. Já o Flamengo foi derrotado pelo Santos na rodada passada, segunda seguida no Brasileirão, e está na 6ª colocação com 50 pontos conquistados em 30 jogos.