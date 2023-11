Lucero, do Fortaleza, iguala Ciel como artilheiro do futebol cearense em 2023

O atacante Juan Martín Lucero, do Fortaleza, igualou Ciel, do Ferroviário, na artilharia do futebol cearense em 2023. Diante do Atlético-MG nesta quarta-feira, 1°, na Arena MRV, em Belo Horizonte (MG), o argentino, de 32 anos, marcou o 23° gol na temporada.

Contratado pelo Fortaleza nesta temporada, o atacante disputou 55 partidas e marcou gols em todas as competições que o Tricolor do Pici participou: Campeonato Cearense (3), Copa do Nordeste (6), Copa do Brasil (1), Série A (8), Copa Sul-Americana (3) e Libertadores (2).

Ciel, por sua vez, marcou 23 gols em 40 partidas, sendo um dos condutores do Ferroviário ao título invicto da Série D do Campeonato Brasileiro.