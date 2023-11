Após problemas com ônibus, sócios-torcedores do Fortaleza retornam do Uruguai

Último ônibus com sócios-torcedores do Fortaleza chegou à capital cearenses depois de dias de viagem e problemas no trajeto Crédito: DIVULGAÇÃO

Um dos ônibus da empresa Neqta Transportes, patrocinadora do Fortaleza, que transportou sócios-torcedores tricolores até Punta del Este, no Uruguai, para acompanhar a final da Copa Sul-Americana, sofreu uma pane mecânica, na última terça-feira, 31, no retorno à capital cearense. Desta forma, o grupo só chegou a terras alencarinas na tarde desta quinta-feira, 2. Após a Neqta ser comunicada da situação, uma empresa da localidade foi acionada para transportar os torcedores até um ponto de apoio, com a ressalva de que seriam necessárias aproximadamente 2 horas para chegar ao local. Com a informação, alguns tricolores optaram por caminhar até um restaurante, que ficava em torno de 7 quilômetros, enquanto aguardavam outro ônibus chegar. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine A falha teria acontecido no interior de Goiás, com os torcedores sendo resgatados por um ônibus da empresa que estava a serviço da Jovem Garra Tricolor (JGT). O veículo, no entanto, estava em Brasília e precisou retornar cerca de 500 quilômetros para assistir os tricolores, que ficaram em um ponto de apoio na estrada.