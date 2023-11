Pikachu e Galhardo lamentam vice do Fortaleza na Sula, mas reiteram: "A história continua"

A dupla, identificada com o clube, é destaque no time de Vojvoda e deve atuar na próxima partida do Leão do Pici, nesta quarta-feira, 1º, contra o Atlético-MG, pela Série A

"Concluímos nossa trajetória na Sul-americana com muito orgulho. Nos entregamos de corpo e alma para conseguir nosso sonho, infelizmente não foi dessa vez. Fica meu agradecimento a nossa torcida que atravessou o país de todas as formas para estarmos juntos como sempre. A história continua e seguiremos em frente de cabeça erguida, acreditando que coisa boas virão", escreveu Pikachu.

Galhardo, por sua vez, escreveu que tem sido "inevitável" não lembrar da grande final e reiterou o esforço feito pelo elenco, comissão e funcionários, além do apoio da torcida. Ao final da publicação, o camisa 91 ainda afirmou que o vice na Sula fará o plantel mais forte no futuro.

"Ainda tentando digerir tudo o que aconteceu, tem sido inevitável não pensar em cada momento da decisão, mas não poderia deixar de vir aqui registrar que essa derrota não diminui nem um centímetro do tamanho do que esse grupo de jogadores, comissão, direção e funcionários estão realizando no Fortaleza. Obrigado a todos os torcedores por nos acolherem, nos apoiarem, e reconhecerem o quanto isso também era importante para nós. Agora não temos outra escolha a não ser a de se levantar e continuar em frente. É uma queda que com certeza, passada a dor do momento, nos fará mais fortes e preparados para o futuro. Seguimos ainda mais juntos", comentou.

A dupla, identificada com o clube, é destaque no time de Vojvoda e deve atuar na próxima partida do Leão do Pici, nesta quarta-feira, 1º, contra o Atlético Mineiro, pela Série A 2023. A bola rola às 21h30min, na Arena MRV, em Belo Horizonte (MG). O duelo é de suma importância para a equipe, que já deixou claro sua intenção de conquistar uma vaga na Libertadores 2024.