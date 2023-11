Fortaleza deve disponibilizar 15 mil ingressos para torcida do Flamengo

A cúpula leonina está em conversas com a PM-CE para viabilizar a alocação do maior número possível de visitantes no setor norte do Castelão

A diretoria do Fortaleza deve disponibilizar 15 mil ingressos para a torcida do Flamengo acompanhar a partida na Arena Castelão, no domingo, 5, às 16 horas (de Brasília). O staff do Leão do Pici alocará os flamenguistas nos setores Superior e Inferior Norte do estádio.

Nesta terça-feira, 31, o Fortaleza iniciou a venda de ingressos para o duelo contra o Flamengo. Os torcedores flamenguistas pagarão entre R$ 150 (inteira) e R$ 75 (meia-entrada) para adquirirem os bilhetes.

A cúpula leonina está em conversas com a PM-CE para viabilizar a alocação do maior número possível de visitantes no setor norte do Castelão.