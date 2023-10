Fortaleza abre check-in e divulga informações sobre ingressos para duelo contra Flamengo

O Leão do Pici recebe o Rubro-negro no próximo domingo, 5, na Arena Castelão, às 16 horas, pela 32ª rodada do Brasileirão

O Fortaleza vai reencontrar seu torcedor no próximo domingo, 5, na Arena Castelão, no confronto diante do Flamengo, pela 32ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Na manhã desta terça-feira, 31, o Leão divulgou informações sobre o check-in para sócios torcedores e venda de ingressos.

Os associados do clube cearense já podem garantir vaga no duelo contra os cariocas através do site "Sócio Fortaleza", no endereço “sociofortaleza.com.br”. Com relação aos bilhetes, eles serão comercializados apenas a partir de quinta-feira, 2, às 9 horas, no site do Leão Tickets (leaotickets.com.br) e lojas físicas.