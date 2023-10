Após derrota na Sul-Americana, Tinga fala em "terminar de forma digna" o Brasileirão

O Fortaleza perdeu o título da Sul-Americana nos pênaltis, no último sábado, 28, no Uruguai, contra a LDU-EQU. Mesmo com o revés na decisão internacional, nomes do elenco e da diretoria destacaram a campanha história do clube no certame. A delegação do Tricolor desembarcou em Fortaleza na noite de domingo, 29.

Em entrevista no aeroporto velho, o defensor Tinga frisou a importância do próximo confronto do Fortaleza, contra o Atlético-MG, na quarta-feira, 1º, na Arena MRV. O atleta lamentou a derrota na Sula, mas deixou claro que o time pretende concentrar todos os esforços no restante do Brasileirão.

“A gente vai fazer de tudo para ter um grande Campeonato Brasileiro, terminar de forma digna e fazer o melhor, que é dar alegria para o torcedor”, declarou o capitão.