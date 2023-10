Paz reconhece esforço do elenco e projeta retorno a decisões: "Vamos tentar lutar de novo"

O Fortaleza foi derrotado pela LDU-EQU nos pênaltis na noite deste sábado, 28, na final da Copa Sul-Americana. Marcelo Paz, presidente do clube do Pici, destacou o esforço do elenco e projetou o retorno do time a jogos decisivos.

O dirigente afirmou que, apesar do momento de decepção, é necessário reconhecer a dedicação dos jogadores e o trabalho da instituição na logística e na preparação para o confronto.